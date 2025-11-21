С емейни спорове тресат семейството на нападателя Марко Арнаутович.

Футболистът сам разкри какъв е големият проблем между него и съпругата му Сара. Оказа се, че тя е против той до продължава да играе за националния отбор на Австрия. „От пет години имам проблем с нея. Постоянно ми повтаря: „Остани си у дома, стар си“. А да ви кажа честно за мен дори не е важно дали играя. Искам просто да съм част от тима“, призна 36-годишният Марко в интервю за Servus TV.

Той най-накрая успя да сбъдне голямата си мечта да играе на световно първенство. Австрия стигна до финалите след 1:1 с Босна и Херцеговина в последния мач, което осигури на тима първо място в групата.

„Не мога да повярвам. Успяхме. Опитвам се да стигна до световното от 18 години. Най-накрая в края на кариерата си го постигнах“, каза нападателят, който вече дълги години е капитан.

За националния тим той има 130 мача и 47 гола от дебюта си през 2008-а насам. „Всички момчета са по-млади от мен. Това е моето второ семейство. Имам си и свое лично семейство, което беше на трибуните в последния мач“, каза още футболистът, който от това лято играе в Цървена звезда.

Нападателят среща Сара в дискотека, докато играе във Вердер. По това време тя работи като медицински асистент и модел.

Двамата сключват брак през 2012-а, а заради него и двете дъщери – Емилия и Алисия, блондинката загърбва личните си амбиции. Освен всичко друго Сара се захваща и да укроти буйния нрав на съпруга си.

„Когато отидох да играя в Англия (б.р. - първо в Сток Сити през 2013 г., а след това и в Уест Хем от 2017-а до 2019-а), медиите писаха, че идва новият Балотели. Но аз реших да се променя, казах си, че не мога да продължавам по същия начин. Семейството ми помогна много“, призна преди години той.

Марко е роден във Виена, както и 4 години по-голямата Сара. Неговият баща е сърбин, а майка му е местна.