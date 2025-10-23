Т омас Мюлер направи значима промяна не само в професионален план. След преместването от Германия в Канада той реши да пипне и външния си вид.

В последните мачове на Ванкувър, в който има вече 8 гола в 8 срещи, немецът се появи с брада. Решението му изненада феновете, които го знаят като гладко обръснат.

„Много мои съотборници са брадати, та може би това е причината“, обясни пред „Блик“ Мюлер, който напусна Байерн след 25 години в школата и първия отбор. „Мъжете винаги се опитваме да се докажем. Най-трудно беше да мина през фазата, в която много сърби. След това вече имах повече материал, с който да работя. След това един от отбора ми каза, че ми е записал час за бръснар. И след неговата намеса нещата изобщо не изглеждаха зле. Реших да я оставя“.

Самият Мюлер вече може да се похвали, че е съпруг на политик. Неговата Лиза започна работа като стажант при Лизе Айгнер, президент на парламента на Бавария. „Ще ме придружава на различни срещи, включително при инициативи за популяризирането на жените в различните компании“, обясни 60-годишната госпожа Айгнер.