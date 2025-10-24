А трактивната телевизионна водеща на CBS Sports Кейт Скот преживя един от онези моменти, които обикновено запазваме за себе си, но този път се разигра на живо в ефир. Чаровната водеща се оказа в центъра на непланиран, но със сигурност запомнящ се инцидент с облеклото си по време на предаването за Шампионската лига. В средата на студийната програма, бившата звезда на американския национален отбор Клинт Демпси реши да поздрави с ръкостискания и леки закачки колегите си анализатори, сред които и Скот.

Kate Scott with the cat-like reflexes to save her top pic.twitter.com/HXDKV7nfkK — Awful Announcing (@awfulannouncing) October 22, 2025

44-годишната водеща трябваше да се протегне над масата и докато го правеше, роклята ѝ се разцепи отстрани. С бърз "котешки" рефлекс тя успя да се прикрие с ръка и хвана роклята. „Току-що си скъсах роклята!“, възкликна Скот, докато колегите ѝ Демпси, Тиери Анри, Джейми Карагър и Майка Ричардс избухнаха в смях от нелепия инцидент. Майка Ричардс дори шеговито подхвърли: „Направи още едно разтягане, Кейт!“.

Въпреки това, красавицата успя да запази пълно самообладание и професионално продължи с информацията за мачовете от вечерта. Инцидентът бързо стана популярен в социалните мрежи.

Водещата на CBS Sports сключи брак през 2024 година с Малик Скот, който е бивш американски професионален боксьор в тежка категория. Връзката им беше разкрита за първи път на живо в ефир от анализаторите Карагър и Ричардс през декември 2023 година, а оттогава Кейт и Малик споделят откъслечни моменти от личния си живот за своите последователи в социалните мрежи.

Двойката попадна под светлините на прожекторите миналата година, след като Карагър направи изключително неловка шега относно нейната лоялност към Скот по време на живо предаване. В ефира на CBS Sports по време на мача между Арсенал и Порто през миналия сезон, бившият защитник на Ливърпул облече фланелка на Арсенал след мача, но Абдо отказа, тъй като като фен на Манчестър Юнайтед настоя, че е „лоялна“. Карагър светкавично отвърна „не и към Малик“, оставяйки Абдо и колегите му анализатори смаяни от неочаквания коментар.

