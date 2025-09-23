В ратарят на Славия (Прага) Индрих Станек се ожени за дългогодишната си приятелка Анета.

Влюбените нямаха време за голямо тържество, тъй като избраха да се венчаят в разгара на сезона. Миналата сряда Станек спаси дузпа, за да помогне на Славия да стигне до 2:2 срещу Бодьо/Глимт в Шампионската лига. Два дни по-късно пък чешкият национал и любимата му си казаха заветното „да“. Церемонията беше сладка, защото младоженците държаха в ръцете си близначките Розалия и Теа, които се родиха през януари.

„Сега играя главно за семейството си, за дъщерите си. Благодарение на тях всичко се промени, те са моята движеща сила. Целите остават най-високи, искам дубъл и успех в Шампионската лига“, заяви по-рано Станек, който през миналия сезон бе с основна заслуга за титлата на Славия. През лятото негов съотборник стана българският вратар Алекс Божев, който за момента е във втория отбор.