А лександър Зверев и любимата му София Томала организираха четвъртата галавечер на неговата фондация.

Тенисистът и татуираната красавица се появиха с официални черни тоалети, носейки на ръце новия член на семейството – дакела Мишка.

„Огромни благодарности на нашите невероятни партньори за тяхната щедрост и отдаденост. Вашата подкрепа ни помага да направим промяна за по-светло бъдеще“, написа световният №3 в социалните мрежи.

Немецът основа фондация „Александър Зверев“ в родния си град Хамбург, за да помага на деца с диабет тип 1, както в Германия, така и в развиващи се страни. Той помага на родителите с инсулин и други основни лекарства. Самият Саша също е с диабет.

Според официалния сайт помощта е достигнала до над 1150 деца, а даренията са над 1 милион евро.

Освен от София безценна помощ тенисистът получава и от брат си Миша и родителите Александър-старши и Ирина.