Президентът на Славия Венцеслав Стефанов бе специален гост в подкаста на „Мач Телеграф“ - „МачКаст“ само няколко часа след победата на националите над Грузия. Още след двубоя той бе много щастлив и дори се похвали, че позна резултата. А няколко часа по-късно той пресъздаде успеха в типичния си колоритен стил на изказване. Той все пак добави, че сега е време за работа, а не за празненства.

„В никакъв случай не трябва да скачаме в облаците в момента. Това е глътка въздух за Сашо Димитров, за президента, за всички нас българите. Дойде момент в облачното време да процърта малко слънце, както викат сърбите и да му се радваме. Хубавото е едно. Че момчета, които и преди бяха играли заедно в младежките, юношеските гарнитури, сега успя Сашо по свой си начин да им вдъхне самочувствие, увереност. Да повярват в себе си. То се видя още на мача в Турция, че имаше някакви сигнали за оптимизъм. Дойде времето и ние след толкова години да се зарадваме. Лично аз бях много радостен. Причината е и, че половината отбор са слависти, от нашата школа“, каза Венци.

Той подкрепи новия национален селекционер Александър Димитров. „Мисля, че трябва да мислим как да надграждаме. Много хора го подценяват Сашо. Бил на Бойко това, бил на Бойко онова. Но аз черпя информация от децата, които са били при него. И няма недоволно дете. Те някои от тях са вече големи мъже, но за мен са си деца. Някак си успява да им бръкне в душата“, каза още Венци.

Трябва да отбележим, че на влизане на стадиона преди мача с Грузия, той прогнозира, че ще победим с 2:1, което се случи. След срещата пък заяви, че забранява да се говори против президента на БФC Георги Иванов.

ЕКАТЕРИНА ТОМОВА

ДИМИТЪР ПЕНЕВ

Целият подкаст гледайте в канала на МачКаст в Youtube, а всичко, което Стефанов каза може и да прочетете в утрешния брой на вестник „Мач Телеграф“.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX