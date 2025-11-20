Португалецът Алдар може да получи нова роля в Левски. Според запознати той е един от вариантите на Хулио Веласкес за дясно крило в гостуването на Монтана. По принцип там се изявява Марин Петков. Националът обаче е наказан и няма да може да вземе участие в мача на „Огоста“. Това важи и за Карл Фабиен, който по принцип е неговата алтернатива. На „Герена“ са прегледали играчите си поред на номерата и са видяли, че в предишните си отбори Алдаир е бил ползван и като крило. „Сините“ са преценили, че се справя доста добре. Остава само да се сработи подобаващо с Оливер Камдем.

