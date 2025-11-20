Б ившият национал на България Валери Божинов коментира пред „Мач Телеграф“ победата на „лъвовете“ над Грузия с 2:1. Той не скри радостта си от този дълго чакан успех и призова всички да са по-обединени. „Момчетата достатъчно казаха и показаха. Добре се представиха и аз съм доволен. Това беше важен успех. Трябва да ги поздравим за тази победа. Ние трябва да ги подкрепяме и да сме зад тях. В крайна сметка всички ние сме българи и трябва да сме по-обединени. Когато играе националният отбор, трябва да го подкрепяме. Те са млади момчета и имат нужда от това. Трябва да им вдъхнем и ние увереност, за да натрупат необходимото самочувствие. Дай Боже, да ни радват. Сега тези квалификации свършиха, но предстоят мачове в Лигата на нациите, а след това и тези за европейското. Силно се надявам да се изгради едно добро ядро от кадърни момчета. Те трябва да се развиват и да израстват. Това е.

Трябва да сме по-позитивни. Момчетата показаха добри неща и срещу Турция. Особено през второто полувреме. Сега демонстрираха добра игра срещу Грузия и заслужено победиха. Тези три точки са за самочувствие и увереност. Те имат потенциал. Млади и талантливи момчета са. Силни футболисти са. Освен това по-малките от тях, играещите за U21 и U19, също са много кадърни деца. Трябва да се работи с тях по правилен начин и те да надграждат. Най-важното е да отидат да играят в по-силни клубове в Европа. Там ще могат да придобият по-голямо самочувствие и увереност, както и да променят манталитета си. Това е много важно в днешно време“, категоричен бе Божинов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

