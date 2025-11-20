Д унав (Русе) разпространи в социалните мрежи призиви за подкрепа в последното домакинство на футболния отбор за 2025 година. "Да напълним стадиона и да завършим 2025 рамо до рамо! Вашата подкрепа прави разликата! Ела и подкрепи момчетата", пишат от футболния клуб във фейсбук.

На 22 ноември, събота, от 14:30 часа на Градския стадион в Русе "драконите" посрещат отбора на Миньор (Перник) в мач от 17-ия кръг на Втора лига. Към момента Дунав е водач в класирането с актив от 41 точки, а пернишкият тим е осми с 20 точки. Билетите за двубоя се продават в онлайн платформата fan.fcdunav.bg.

В следващия кръг русенският отбор почива, а на 5 декември от 17:30 часа ще изиграе последния си мач за 2025 година - в Горна Оряховица срещу местния Локомотив.

