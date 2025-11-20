О т Барселона отправили странна молба към Роберт Левандовски по време на първия му сезон в клуба. Шефовете поискали от него да спре да вкарва.

Това се случило в последните кръгове от сезон 2022/23, когато клубът вече си беше осигурил титлата в Испания. Причината е, че в договора за трансфера на играча от Байерн на „Ноу Камп“ фигурирала допълнителна финансова клауза. Според нея Барса трябвало да плати още 2,5 милиона на баварците, ако Лева отбележи над 25 попадения.

Случайно или не, но той не се разписа повече и завърши първенството с 23 гола, което му беше достатъчно да стане голмайстор.

Любопитната случка е разказана в биографията „Левандовски: Истинският“ на Себастиан Сташевски, която излезе наскоро.

Самият нападател призна на последната пресконференция на Полша, че вече е започнал да чете книгата и много се забавлява.

В допълнение към случката с необикновената молба авторът допълва: „Това беше първият път в живота на Роберт, в който го помолиха да не вкарва. Той беше в шок, защото това се случи за първи път“.

Самият Левандовски пък има шанс да играе на трето световно първенство с Полша. Това ще стане, ако той и съотборниците му минат през плейофите през март. „Играта продължава! Пак да се родя, пак бих дал живота си за теб, Полша“, написа в социалните мрежи 37-годишният Лева, който има 163 мача и 88 гола с екипа на първия отбор на родината си.