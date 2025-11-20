О тминаха още едни неуспешни за България световни квалификации. Няма как да ги оценим по-друг начин след като сме на последното място в групата. Там щяхме да сме дори ако в класирането се взимаха само нашите 6 мача и без другите три отбора да играят по между си. След първите 5 мача имахме 0 точки и голова разлика 1:18. Логично беше при тези резултати да има критики. Кой как ги приема е друг въпрос. Все пак обаче справедливостта изисква за последните два мача на България да кажем и добри думи.

Срещу много силен съперник като Турция играхме добре в Бурса и един равен резултат там нямаше да бъде несправедлив. След фал, дузпа и автогол обаче загубихме с 0:2, въпреки че при 1:0 за комшиите ударихме греда и изпуснахме още едно положение. След силната игра срещу Турция, последва и един добър резултат – победата над Грузия с 2:1. Тя също би трябвало да се оцени по достойнство, защото е срещу силен противник, в чиито редици има играчи на ПСЖ и Ливърпул. Този резултат предотврати доста неприятни антирекорди, до които щяхме да стигнем при неуспех и в този двубой. Най-лошите от тях бяха угрозата да завършим с 6 загуби от 6 мача, което никога не се беше случвало досега в историята.

Целият текст четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

