Р усия представи новото си супероръжие – крилатата ракета „Буревестник“, която според западни разузнавателни служби може да се превърне в най-опасната заплаха за Европа от десетилетия. Ядрено задвижвана, с обсег до 5 500 км и способна да стои часове във въздуха, тя може да заобикаля радарите и системите за противоракетна защита, предупреждават анализи, цитирани от Euronews и Die Welt.

„Летящият ужас“ на Путин

Владимир Путин лично обяви успешни тестове на оръжието преди три седмици. Ракетата, известна в НАТО като SSC-X-9 Skyfall, вече е считана за най-стряскащия елемент в обновения руски ядрен арсенал.

ПУТИН ПОКАЗА ЗЪБИ: Русия тества успешно свръхядрената ракета „Буревестник“!

Топсекретен документ на НАТО твърди, че тя може да изпълнява дълги и непредвидими маршрути, атакувайки Европа от всяка посока.

Безкраен полет, ядрено сърце

За разлика от обикновените ракети, „Буревестник“ използва ядрен реактор. Това ѝ позволява практически неограничен обсег – стотици часове във въздуха и десетки хиляди километри без презареждане. Според НАТО това прави ракетата особено трудна за прихващане, тъй като може да атакува дори от полярни или южни направления, където наблюдението е минимално.

Западът е на тръни

Документът на НАТО предупреждава, че алиансът няма действащи системи за ефективно прихващане на такава технология. А новата руска мобилна ракета „Орещник“, тествана през 2024 г., допълнително увеличава риска. Беларус вече подготвя терена за нейното разполагане.

„Мини Чернобил в небето“?

Някои експерти са категорични: опасността не идва само от бойната глава. Ядреният реактор сам по себе си е огромен риск.

Уилям Алберк, бивш ръководител в НАТО, предупреждава:

„Ако бъде поразена във въздуха, радиоактивни материали могат да се разнесат на огромна площ – като мини Чернобил в небето“.

При един от тестовете през 2019 г. загинаха петима руски учени, след като ракета се разби и в района впоследствие бяха отчетени повишени нива на радиация.

Но дали е толкова страшна?

Други експерти охлаждат страстите. Според ядрения анализатор Павел Подвиг е рано да се твърди, че „Буревестник“ е „летящ Чернобил“ – но признава, че авария при излитане би била много опасна.