Тежка катастрофа разтърси днес Западна Сърбия! Автобус, превозващ служители на фирмата „Heltcare“, се преобърна по таван на пътя между Сремска Митровица и село Ярак, съобщиха властите.

Инцидентът е станал около 14:45 ч. местно време, когато превозното средство на компанията „Сирмиум бус“ внезапно излязло от пътя и се преобърнало.

На място загинали двама души, а трети е починал по-късно в болницата.

Общо 35 души са ранени, като някои от тях са в тежко състояние. Шест медицински екипа са се включили в спасителната операция.

„Повечето са със сериозни травми, един пациент бе транспортиран в Клиничния център на Войводина“, съобщи д-р Войислав Мирнич пред РТС.

На място пристигнали полиция, прокурор и екипи на Спешна помощ.

Шофьорът на автобуса е арестуван и задържан за 48 часа, докато тече разследването.

Причините за трагедията все още се изясняват.