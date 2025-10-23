Б уря бушува в Европа, носейки ураганни ветрове, проливни дъждове и бурно море, причинявайки широко разпространени прекъсвания на електрозахранването и транспортни смущения в няколко страни, съобщава Bloomberg.

Zo beukt Benjamin op de Oosterscheldekering en de duinen van Walcheren. Indrukwekkend om mee te maken. Kon me nog net staande houden. #stormbenjamin #storm #benjamin pic.twitter.com/vGzfsH093P — Wim Eikelboom (@boomeik) October 23, 2025

Френските метеоролози са кръстили бурята „Бенджамин“. Според Meteo France, тя ще продължи до петък. В северозападна Франция скоростта на вятъра достигна 161 км/ч. Предупреждения за вятър са издадени в Северна Испания, Германия и Холандия. Синоптиците предупреждават, че поривите могат да надхвърлят 120 км/ч по крайбрежието и дори по-силни в Швейцарските Алпи. Проливните дъждове и бурното море представляват заплаха за безопасността. Жълти и оранжеви предупреждения са в сила от Северна до Южна Европа.

Във Франция, според мрежовия оператор Enedis, над 100 000 домове са останали без ток. Най-засегнатите региони са Нова Аквитания на югозапад, както и Бургон-Франш-Конте и Оверн-Рона-Алпи на изток. Френската железопътна компания SNCF съобщи за отмяна на влакове, закъснения и ограничения на скоростта по няколко маршрута. В Париж властите затвориха някои паркове и обществени пространства.

Корабоплавателната компания Corsica Linea обяви, че фериботите между Корсика и Марсилия ще тръгнат по-рано поради буря. Други европейски държави също съобщиха за проблеми. Железопътното обслужване в Лондон и предградията му е нарушено.