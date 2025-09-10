У никален случай на партеногенеза е регистриран в зоопарк в Обединеното кралство - женска игуана ражда малки, без да се чифтосва с мъжки. Служителите на екзотичната зоологическа градина в Телфорд описаха това събитие като едно от най-редките в света, пише CBS News.

Според пазачите женската игуана е успяла да роди осем здрави малки благодарение на естествения репродуктивен феномен партеногенеза. Този процес позволява неоплодените яйцеклетки да се развият в ембриони, които се превръщат в генетични клонинги на майката.

Директорът на зоопарка каза, че откриването на оплодени яйца без контакт с мъжки е необичайно събитие. Той отбеляза, че появата на малки демонстрира как животът намира изход при най-неочаквани обстоятелства. В момента бебетата игуани се държат в детска стая за влечуги с контролиран климат и влажност. Планира се те да бъдат показани на обществеността през следващите седмици.

