В еликобритания ще признае официално Палестинската държава, съобщават британски медии, в историческа промяна на политиката, която среща силна опозиция от дългогодишния съюзник Израел.

Обединеното кралство исторически е било твърд поддръжник на Израел, но позицията му се промени, след като Израел засили офанзивата си в Газа, провокирана от безпрецедентната атака на "Хамас" през 2023 г.

Малкият палестински район оттогава е засегнат от огромни разрушения, смърт и недостиг на храна, което е довело до сериозна хуманитарна криза, предаде БГНЕС.

През юли лидерът на Лейбъристката партия Киър Стармър заяви, че Великобритания ще признае официално държавата Палестина, ако Израел не предприеме „съществени стъпки“ към примирие с "Хамас" до началото на сесията на Общото събрание на ООН през септември.

Според няколко британски медийни източника Стармър ще обяви признаването в неделя.

През юли той подчерта, че този ход ще бъде „принос към истинския мирен процес, в момент на максимално влияние за решението с две държави“.

В отговор израелският премиер Бенямин Нетаняху го обвини, че възнаграждава „звярски тероризъм“ и угажда на „джихадистка“ идеология.

Очакваното обявяване се случва преди сесията на Общото събрание на ООН, където около 10 други държави, включително партньорът на Великобритания в Г-7 Франция, също възнамеряват да признаят палестинска държава.

То идва и в момент, когато Израел продължава новата си офанзива за завземане на град Газа – най-големият урбанизиран център на територията, където ООН обяви глад.

Атаката на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., която предизвика войната, доведе до смъртта на 1 219 души, повечето цивилни, според официални данни.

Отговорната кампания на Израел е отнела живота на поне 65 208 души, също предимно цивилни, според данни на здравното министерство на Газа, които ООН смята за надеждни.