Р уснак, който е в черния списък на САЩ, е бил в Маями и заедно със съветниците на Тръмп са съставили плана за мир в Украйна.

Това разкри вчера Ройтерс в ексклузивен материал. В разговора са участвали специалният пратеник Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Кушнер и Дмитриев. Той ръководи Руския фонд за преки инвестиции и е в списъка на санкционираните от САЩ лица.

Близък съюзник на руския президент , Дмитриев пое водеща роля в преговорите със САЩ за войната и се е срещал с Виткоф няколко пъти тази година. Администрацията на Тръмп е издала специално разрешение, за да му позволи влизането в Маями. Дмитриев и неговият фонд бяха поставени в черния списък на САЩ през 2022 г. Санкциите на практика забраняват на американски граждани и компании да работят с тях.

Именно тази среща е довела до 28-точковия план за прекратяване на войната, който Украйна има срок от Тръмп да приеме до четвъртък. Планът , който беше публикуван по-рано тази седмица от сайта Axios, бе изненада за американските служители в различни области на администрацията и предизвика объркване в посолствата във Вашингтон и в европейските столици.

Не е ясно дали Дмитриев е дошъл на срещата в Маями с определени руски искания и дали те са били включени в мирния план. Самият Дмитриев е родом от Киев и някои го виждат като следващия украински президент.

Връзки

Той се е срещнал в Маями с местна републиканка в хотел „Фаена“. Тя получава от него кутия шоколадови бонбони с лика на Путин. Хотел „Фаена“ е собственост на Access Industries, компания, управлявана от руския милиардер Лен Блаватник, натрупал пари, партнирайки си с Виктор Векселберг, руски милиардер, също санкциониран от САЩ заради връзките му с Путин. Компанията на съветника Виткоф, Witkoff Group, прави бизнес с Блаватник, включително в Маями.

Смут

Много висши служители в Държавния департамент и в Съвета за национална сигурност не са били информирани за посещението на Дмитриев. Специалният пратеник за Украйна Кийт Келог, който планира да се оттгели през януари, също е бил изключен от преговорите, водени от Виткоф и Дмитриев според запознати.

Разговорите с Дмитриев са разтревожили и някои в разузнавателната общност. По време на първата администрация на Тръмп Дмитриев установи контакти с екипа на президента, за да възстанови отношенията между Вашингтон и Москва и е имал многобройни комуникации през четирите години на мандата.

„Този така наречен мирен план има реални проблеми и аз съм силно скептичен относно това, че ще постигне мир“, казва републиканският сенатор Роджър Уикър от Мисисипи, председател на Комисията по въоръжените сили на Сената. „Украйна не бива да бъде принуждавана да се отказва от земите си в полза на един от най-фрапиращите военни престъпници в света - Владимир Путин“.

Михайлина Димитрова