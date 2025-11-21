С лед като пожъна голям успех с албума си Sauce kid 4, V:rgo “избяга“ заедно с жена си Мишел в Индия. Той сподели кадри от вълнуващото си пътуване, на които показа храмове и джунгли, местни деца, маймуни и мисли зад идеята си да посети екзотичната страна.

Култура

„Мястото, което е скрито и невидимо за хората, които не могат да го оценят. Мястото, където не съм V:RGO, а просто търсещо и учещо се момче. Мястото, което учи на нещата, които сме забравили в търсене на материалното мимолетно щастие“, коментира „Детето сос“ за първите си три дни в Индия. Макар и да пее в песните си, че славата му се услажда, явно V:rgo търси и душевно пътешествие, което намира в една от най-древните култури на планетата. „Много хора се шегуват с Индия и мръсотията тук, но интересното е, че вярно - на повърхността често може и да изглежда така, но за разлика от нас на Запад - тук е мръсно отвън, но чисто в сърцето. Докато при нас изглежда чисто отвън, но сърцата ни са пълни с похот, завист, омраза, тъга, лъжи“, споделя още авторът на „Sauce kid 4”.

Джунгла

По всичко личи, че V:rgo се опитва по всякакъв начин да се приближи до местната култура и обичаи, посещавайки местни храмове, дълбоките им джунгли, а дори се запозна и с местни деца, на които пусна хита от последния си албум - Him. Индия, както и всяко друго място, си има странностите, но за търпеливите и искрените красотата ѝ се открива. „Много хора ходят в Индия с цел да се наслаждават на екскурзията, храната, времето и т.н., но Индия е свято място. Тук се идва смирен, търсещ и зависим - неща, които са непонятни за нас на Запад”, коментира още музикантът. Както музиката му, така и мисленето му става все по-търсещо душевно развитие и от кадрите е очевидно, че младата двойка определено си прекарва добре на заслужената почивка.

Александър Пашов