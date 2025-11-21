П риказката „Имало едно време в Чукурова“ не следва добре познатия сценарий, който приключва с „И те живели дълго и щастливо“. Всеки край, който може да премине към розовата гама, преминава към наситено червено – като кръвта, която се пролива и превръща приказката в драма.

Демир от много време иска да си признае пред Зюлейха за изневярата с Юмит. Иска, ама не му стиска. А както добре знаем, тайните рано или късно излизат наяве.

От една страна Юмит поиска от майка си Севда да избере на чия страна е и да й помогне да постигне щастието с Демир. Решението няма да й хареса. От друга Ферит – в ролята на отмъстителя - най-после се осъзна, че не може да вини брат си за грешките на баща им. Но когато играта загрубее, не е сигурно, че братската любов между двама души, които съвършено не се познават, ще се прояви. Накрая за капак се намесва и Мюжгян, която се извинява на Зюлейха и я предупреждава, че Юмит няма да се успокои, докато не разруши живота й. А когато снимките говорят, всички трябва да замълчат. Дори кадрите да са нагласени.

Обсебване

Зюлейха взима важно решение – взима децата и напуска имението. Севда се опитва да я разубеди, но няма кой да чуе гласа на разума, когато бушуват емоции. Тогава Севда отива при Демир и му казва, че Зюлейха си отива с децата, защото е разбрала истината за него и Юмит.Той се втурва да я моли да се върне при него, тъй като не може да преживее раздялата с децата. Но Юмит няма намерение да се откаже – тя е като обсебена от любовта си към Демир и нищо не може да я спре.

Фикрет осъзнава, че не може да живее без Мюжгян – иска я до себе си, иска тя да му стане жена и възнамерява да й направи предложение, като ще направи всичко, за да я заслужи, дори ако това налага да се промени. Но трагична вест предизвиква поредния трус в сериала. Няма нищо вълшебно в смъртта на Мюжгян и Фикрет може да лее сълзи над ковчега на красавицата с големите черни очи, но не може да я събуди с целувка, както се случва само в приказките.

Леля Лютфие прегръща сирачето на Йълмаз и Мюжгян

Примирие

Леля Лютфие надделява и убеждава Фикрет да зарови томахавката, но Демир пак е настръхнал – не може толкова лесно да прости за всичко, което братът, за чието съществуване никога не е предполагал, му причини. А Зюлейха междувременно ще преживее още един удар. След като самата тя изгуби третото си бебе в катастрофа още в първите седмици от бременността, сега предстои да научи, че и Юмит е бременна. Това е тежък шок за нея. И възможност, която главната лекарка няма да пропусне.

Едно от нещата, на които Демир държи повече от всичко, е доброто име. Силно честолюбив, той направи всичко, за да защити баща си Аднан от злостните хули. А сега самият той ще разбере какво е да те одумва цяла Чукурова. Никой не е очаквал обаче, че в негова защита ще се изправи Фикрет, който се застъпва за брат си и заявява, че никой няма право да се меси в личния му живот.

Изненади

Проблемите на Демир край нямат.

Демир съжалява, че не е убил Юмит, когато е имал такава възможност. Сега той е опозорен пред цяла Чукурова. Предстои да разбере и още нещо – любовницата на баща му Севда Чаалян всъщност се казва Фатма Йозден и е майка на Юмит, която пък се казва Айля.

Зюлейха и Севда

Зюлейха също е неприятно изненадана – кака Севда, на която винаги се е доверявала, я е предала. Когато Севда отива при нея, за да й обясни как стоят нещата, тя я прогонва.

Демир е наясно, че бебето на Юмит ще се превърне в огромен проблем за него и ще го опозори окончателно. Но това, което не знае е, че бившата му любовница отново го лъже. До какво ще доведе всичко това и кой още ще умре?

* Още за турските сериали - всеки четвъртък в приложението "Златно време" на вестник "Телеграф"

Кристи Красимирова