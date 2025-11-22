В ъоръжени мъже хвърлиха училище в ужас, след като отвлякоха над 200 деца и учители при огромно масово отвличане.

Има съобщения за 215 ученици и 12 учители, отведени от училище „Света Мария“ в Агвара, Нигерия, рано в петък (21 ноември). Информацията е получена от Християнската асоциация на Нигерия и е второто масово отвличане в страната тази седмица, предава Fox News.

Въоръжените мъже нахлули в училище „Света Мария“ в общността Папири, собственост на местната управа в Агвара, според Даниел Атори, говорител на щатския клон на Християнската асоциация на Нигерия. Атори каза в изявление: „Току-що се върнах в селото тази вечер, след като посетих училището, където се срещнах и с родителите на децата, за да ги уверя, че работим с правителството и службите за сигурност, за да гарантираме, че децата ни ще бъдат спасени и върнати безопасно“.

Нападението и отвличанията са станали в училище „Света Мария“, католическа институция в общността Папири на местното самоуправление Агвара, съобщи Абубакар Усман, секретар на правителството на щата Нигер.

Командването на щатската полиция на Нигер заяви, че отвличанията са станали в ранните часове и че оттогава в общността са разположени военни и сили за сигурност. То описа „Света Мария“ като средно училище, което в Нигерия обучава деца на възраст между 12 и 17 години.