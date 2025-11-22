"Днес успях да завърша на девето място в Гургъл", бяха първите думи на Алберт Попов след невероятното представяне в Гургъл. "След първия манш не бях доволен, слязох на 21-о място, направихме анализ. Разчетохме по-добре пистата", продължи той.
"Във втория манш направихме това, което искахме. Възползвахме се от стръмното, където съм по-добър. Един страхотен резултат за началото на сезона. Надявам се да продължим така. Сега следва малка почивка в България. Доскоро, стискайте палци", допълни звездата ни.