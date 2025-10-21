В ече и Исландия не може да се скрие от опасните гадини, които освен че хапят лошо, сеят и тежки болести.

След ледовете на студената държава откриха за пръв път комари. Досега страната на ледовете бе един от малкото райони в света, където нямаше популация от тези кръвопиещи насекоми.

ШОК В ИСЛАНДИЯ: Комари се заселиха за първи път в историята!

Любител на комарите успял да улови край дома си два женски и един мъжки екземпляр от вид, който е издръжлив на ниски температури.

Bug expert terrified to see mosquitoes in Iceland for the first time in history: ‘The last fortress has fallen’ https://t.co/zae013ilhF pic.twitter.com/gdJ8jrwHZh — New York Post (@nypost) October 21, 2025

От Института по естествени науки на Исландия са изследвали насекомите. Установено е, че те могат да оцелеят в исландски условия, като се укриват през зимата в мазетата на хората и в хамбари.

Mosquitoes have been discovered living on Icelandic soil for the first time in recorded history.



The insects were identified as Culiseta annulata, a cold-tolerant mosquito species common in northern Europe.



🧵1 pic.twitter.com/VKcnnwNAPV — BFM News (@NewsBFM) October 21, 2025

През последните години Исландия се затопля четири пъти по-бързо от останалата част на северното полукълбо. В страната не липсват блата и езера, които предлагат идеални условия за размножаване на хапещите гадинки.