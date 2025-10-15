М ъжът, за когото се смята, че "най-възрастният баща в света" е посрещнал момченце на 93-годишна възраст - и вече иска още един със съпругата си.

Д-р Джон Левин от Мелбърн, Австралия, стана баща на сина си Габи през февруари миналата година със съпругата си д-р Янгинг Лу - която е на 37 години, пише Daily Star.

Пенсионерът, който е "експерт по здравословно стареене", разкри, че двойката е успяла да има бебе благодарение на ин витро процедура. Двойката, която има 56-годишна възрастова разлика - вече води консултации за второ дете.

Д-р Левин призна, че е решен да бъде все още жив, за да отгледа детето си и дори иска да стигне до 21-ия рожден ден на Габи.

"Разбира се, че да си там за 21-и е цел", каза таткото пред "Хералд". Лекарят добави, че би искал да присъства за бар мицва на сина си.

