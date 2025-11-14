Р усия обяви, че е напълно готова за нова среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща — стига разговорите да бъдат добре подготвени и да стъпват върху договореното при последната им среща в Аляска.

Двамата лидери разговаряха на 15 август в Анкоридж, но плановете за следващо лице в лице в унгарската столица бяха отложени в последния момент.

Според Москва диалогът може да бъде подновен по всяко време.

„Контактите между външния министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио ще продължат, ако се налага“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Русия чака зелена светлина от Вашингтон… а светът следи с напрежение.