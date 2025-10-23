Северна Корея отново размахва оръжието си! Режимът на Ким Чен Ун обяви, че е тествал нова „съвременна оръжейна система с хиперзвукови ракети“, която според властите ще „укрепи отбранителните способности на страната срещу враговете“.

Опитът е бил засечен от Южна Корея на 22 октомври, броени дни преди посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Сеул.

„Това е ясно доказателство за усъвършенстване на нашата самозащита“, заяви висшият военен Пак Джон Чон. Ким Чен Ун обаче не е присъствал на теста.

Според официалните съобщения две хиперзвукови ракети са изстреляни от район южно от Пхенян и са поразили цел в североизточната част на страната. Кадри, разпространени от севернокорейската телевизия, показват мощна експлозия и облаци от черен дим.

Хиперзвуковите ракети летят със скорост над пет пъти по-голяма от тази на звука и могат да маневрират по време на полета, което ги прави почти невъзможни за прихващане.

Международните анализатори вече говорят за демонстрация на сила, насочена както към Сеул, така и към Вашингтон – точно преди ключовата регионална среща, на която се очаква да се обсъждат сигурността и ядрените заплахи.