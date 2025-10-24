И стински трилър се разиграва в Еквадор! Президентът Даниел Нобоа твърди, че е станал жертва на опит за убийство, след като получил на публично събитие шоколадови бонбони и бурканче конфитюр, в които били открити три опасни химически вещества!

„Тези вещества в такава концентрация не могат да бъдат случайни“, заяви Нобоа в интервю за Си Ен Ен. Според него това е втори опит за покушение, след като по-рано този месец колата му била обстреляна по време на напрежение между властите и представители на коренното население.

Даниел Нобоа

Военната служба, отговаряща за сигурността му, вече е подала сигнал в прокуратурата и е представила доказателства за „опит за убийство“.

Всичко това се случва на фона на масови протести срещу премахването на субсидиите за дизелово гориво, организирани от движението Конайе. Междувременно, на 16 ноември в страната предстои решаващ референдум, чрез който президентът планира да прокара радикални конституционни промени в борбата срещу наркокартелите.