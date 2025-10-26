П ровесиха израелския премиер Бенямин Нетаняху на строителен кран.

Куклата изобразяваща го бе забелязана да виси от крана в североизточна Турция, като предизвика възмущение в Израел, съобщи ДПА.

Снимки, публикувани от проправителствения вестник "Йени Шафак", показват фигура, висяща от кран в черноморския град Трабзон. Към нея се вижда прикрепен плаката с надпис: "Смъртно наказание за Нетаняху". Не е ясно кой стои зад тази акция.

FLASH:



In the city of Trabzon in northeastern Turkey, a striking display appeared recently: a dummy or effigy in the likeness of Benjamin Netanyahu (Prime Minister of Israel) was suspended from a crane, accompanied by a large banner reading (in Turkish) “NETANYAHU’YA İDAM”… pic.twitter.com/53uaGlzUMh — Active News (@activenews129) October 26, 2025

Израелското външно министерство написа в "Екс", че чучелото е създадено от турски учен, който е бил подпомогнат "от държавна компания“.

"Турските власти не са се отрекли от това позорно поведение", продължава публикацията. "В Турция на Ердоган омразата и антисемитизмът не се осъждат. Те се празнуват."

Говорителка на министерството в Йерусалим отбеляза само, че университетът в Трабзон е държавен. За момента няма реакция от Турция, писа БТА.

Отношенията между Турция и Израел, които от години са напрегнати, се влошиха още повече след клането, извършено от палестинската милиция "Хамас" на 7 октомври 2023 г., припомня ДПА. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обвинява Нетаняху в извършването на "геноцид" в Газа при ответната военна кампания.