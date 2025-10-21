П олет на "Юнайтед еърлайнс"от Денвър до Лос Анджелис е предприел аварийно кацане. Причината е мистериозен обект, който чупи предното стъкло на самолета, съобщи БНР.

Самолетът е бил на височина 11 км, когато неочаквано в предното стъкло се удря неидентифициран обект. Многопластовото стъкло е счупено, а единият от пилотите наранен от натрошените стъкла. Има увреждане и по предната част на самолета. Екипажът успява да сниши и приземи машината аварийно в Солт Лейк Сити.

Все още не е установено какъв е бил мистериозният обект ударил пилотската кабина на 11 км височина. Някои допускат сблъсък с дрон или космически отломки, но от Федералната авиационна администрация казват, че нито един самолет досега не е бил удрян от обект дошъл от космоса, а възможността това да се случи е по-малка от едно на един трилион.

От НАСА твърдят, че количеството космически отпадъци обикалящи около Земята, непрекъснато нараства и агенцията проследява повече от 25 000 такива парчета по-големи от 10 см., но по-голямата част от тях е в орбита на повече от 1600 километра от мястото на инцидента.

От Националният съвет за безопасност на транспорта разследват странния сблъсък и правят лабораторен анализ на счупеното предно стъкло на пилотската кабина.