У краинският президент Володимир Зеленски днес ще бъде осведомен относно диалога на преговорния екип с американски официални представители и ще получи всички свързани с мирния план документи, заяви най-високопоставеният преговарящ на Киев Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс.

В публикация в комуникационното приложение „Телеграм“ Умеров добави, че основната задача на преговорния екип на Киев по време на неотдавнашните преговори в САЩ е била да получи пълната информация относно разговорите на САЩ В Москва и всички чернови на предложения.

„Заедно с всички партньори трябва да направим всичко възможно за достоен край на тази война“, заяви той.