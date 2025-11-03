„Агент Тенев ми написа стихове на салфетка“, разкри пред „Телеграф“ актрисата Аня Пенчева на поклонението на големия ни художник и поет Иван „Агент“ Тенев.

Тя обаче отказа да разкрие засега творбата. „Ще ги публикувам в предстоящата ми книга. Сега мога да ви дам стихотворението, което ми изпрати за Великден“, заяви звездата. Публикуваме го отделно в карето.

„Точно тук, в тази църква, се видяхме с него за последно – изпращахме наш приятел и колега. Много ни е мъчно“, казаха пред „Телеграф“ композиторът Кирил Икономов и певицата Мая Нешкова. Близки, приятели и общественици си взеха последно сбогом с Иван Тенев в църквата „Свети Седмочисленици“ в София. Съболезнования приемаха синът му Димитър Тенев и бившата му съпруга Кристина Димитрова. Богдана Карадочева дойде заедно с Константин Казански, а след тях и Стефан Димитров. Александър Петров, с когото бяха единствената в света двулична фирма за бутикови текстове за песни, бе в компанията на Оги Цолов от „Фактор“. Режисьорът проф. Иван Ничев, бившият президент на БФC Валентин Михов, шефката на „Златният Орфей“ Дариана Генова, Орлин Горанов, Веселин Маринов, дует „Шик“, Диана Дафова, Борис Чакъров и много други се простиха с любимия поет.

Агент Тенев не дочака книгата си!

Бохем

„Иван Тенев ще остане вечен с хубавите думи, които е написал. Въпреки годините, които минават, мисля, че стиховете и текстовете му са най-ценното нещо, което ще остане след него“, каза Искрен Пецов. „Аз съм много близък с Кристина, неговата бивша съпруга. През всичките години, когато те вече не живееха заедно, успявахме покрай нея също да се виждаме често. Били сме заедно на вечери, на творчески срещи. Така че ще си ми остане много близък. Иван беше един нестандартен бохем. С готино, остроумно, хапливо чувство за хумор. Беше и много добър приятел. Бохемският начин на живот не е толкова забележителен. Това, което е написал през годините, е златно - то ще остане със сигурност“, добави още музикантът.

И като мина събота...

И като мина събота… В неделя,

откри Господен Ангел гроба пуст ...

И каза на Мария Магдалена:

„От мъртвите възкръснал е Иисус…“

Разпънат в петък Син… Тайна вечеря,

с приятел, изтъргувал те за грош…

Страхотен ден е днешната неделя,

след съботната болна черна нощ.

Та, днес е Възкресение!... След снощи -

загвозден, сам на своя кървав кръст,

повярвах аз - безсънен полунощно,

че ти не съществуваш жалка смърт!…

„Христос Воскресе!” - истински „из мертвих“…

Не знам, дали греша или съм прав?...

И сигурно редът ми предстоящ е!...

На кой му пука?!... Смертию, смерть поправ!

Иван Тенев

Лео Богдановски