М омичета танцуваха пред Министерския съвет навръх празника на Съединението. Двете девойки изпълняват най-хитовия в момента танц на световния хит Dame un Grrr, но в балкански вариант, който звучи като кючек.

Трендът вече е завладял младите в цял свят, а у нас те не остават по-назад. Клипът е набрал стотици хиляди гледания за броени часове в TikTok, а отдолу коментарите са супер свежи: „едни забавни хора в София“, „браво, давайте по тренда“, „защо да няма истинско забавление пред Министерския съвет“, са само част от тях, видя „Телеграф“.

Тъмно

Двете девойки, които са най-вероятно ученички или студентки, са снимали късно вечерта на 6 септември, като текстът под видеото е „честит празник“. Прави впечатление, че движението е съвсем рехаво, а отзад се вижда сградата на МС, осветена в цветовете на българския трибагреник.

Танцът не е точно кючек и за първи път модата се въведе преди две седмици в Латинска Америка, но бързо завладя потребителите на TikTok в цял свят. В танца хората се хващат за ръце, мятат си косата напред назад и правят стъпки, наподобяващи хоро. Музиката обаче си е типично балкански кючек. Певецът, който го направи, е Арап Джашари.

Лудост

Момчета също не остават по-назад и също снимат клипчета как танцуват на Dame un Grrr. Някои дори вкарват в кадрите и свои майки, бащи, дори баби, за да набират повече гледания в социалните мрежи.