Я понската управляваща Либерално-демократическа партия (ЛДП) ще избере нов лидер на 4 октомври, обяви изборната комисия на партията, след като премиерът Шигеру Ишиба подаде оставка заради тежки изборни загуби, предаде АФП. Партийната председателска позиция може да се превърне в премиерски пост, тъй като ЛДП остава най-голямата сила в парламента, докато опозицията е разпокъсана.

Партията управлява Япония почти непрекъснато от създаването си през 1955 г., с изключение на четири години. Ръководителят на изборната комисия Ичиро Аисава уточни, че официалното известие ще бъде публикувано на 22 септември, а преброяването на гласовете ще започне след 12-дневна предизборна кампания. Графикът ще бъде формално утвърден в сряда.

Първи кандидат за лидерския пост стана бившият дипломат Тошимицу Мотеги, наричан „шепнещият на Тръмп“. Сред потенциалните кандидати се открояват и ветераната националистка и бивш министър по икономическата сигурност Санае Такайчи, както и сегашният министър на земеделието Шиндзиро Коизуми – син на бивш премиер и известен с телевизионната си харизма.

Новият лидер ще се изправи пред редица сложни предизвикателства, включително бързо застаряващо население, колосален държавен дълг и забавяща се икономика, засегната от нарастваща инфлация. Изборът ще бъде отворен за обикновените членове на ЛДП.

Шуничи Сузуки, ръководител на общите въпроси в партията, подчерта необходимостта да се чуят гласовете на членовете, особено след общественото възмущение от последните корупционни скандали с депутати.

„На тези избори е заложено дали ЛДП ще се издигне или ще падне,“ заяви Сузуки на пресконференция. Лидерските избори са и шанс за партията да се реформира, допълни Хироши Морияма, генерален секретар на ЛДП при Ишиба: „Това е важна възможност за ново начало и да се движим напред като национална партия за нова ера.“

Обичайно лидерът на ЛДП става премиер заради дългогодишното парламентарно мнозинство на партията и коалиционния партньор Комейто, но миналата година ЛДП загуби мнозинството и в двете камари на парламента след две големи изборни поражения под ръководството на Ишиба. Въпреки че първоначално намекваше, че ще остане, тихият експерт по отбранителната политика обяви внезапно оставката си, след като вътрешнопартийните разцепления се задълбочиха.