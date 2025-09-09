Н ад 500 грама канабис иззеха служители на полицейското управление в Стражица, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

След проверка на група младежи в града са иззети са около 250 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. В хода на проверката е изяснено, че наркотичното вещество е на непълнолетно момче от същия град. При проверка в избено помещение на дома му са намерени и иззети още 350 грама от същата растителна маса. Младежът е задържан за срок до 24 часа , образувано е досъдебно производство. В същия ден е установен водач на 24 години, употребил наркотици по пътя София – Варна, който също е задържан.

В началото на септември бяха установени и задържани мъже на различна възраст от региона за притежание на наркотици, в рамките на специализирана полицейска операция.