Т рупата на театър „София“ ще представи премиерата на „Херкулес vs Авгий“ на 26 септември.

Преди да започнат софийския сезон, ще гостуват на Пловдив с „Котка върху горещ ламаринен покрив“ на 12 септември.

Цар

Театър „София“ решиха да „държат на нокти“ фенове и зрители, като издават съвсем малко информация за предстоящата премиера на „Херкулес vs Авгий“, която е драматична версия по мита на Ивайло Христов. Херкулес и Авгий са герои от древногръцката митология, като Авгий е цар на Елида, който влиза в конфликт с Херкулес заради известните Авгиеви обори. Задачата, поставена на Херкулес от Авгий, била да почисти огромните обори, но цар Авгий отказал да плати, което довело до вражда между двамата. Режисьор е Антон Угринов, сценографията е поверена на Свила Величкова, а костюмите са дело на Ясмин Манделли. В представлението ще участват Ангела Канева, Владимир Солаков, Гринго – Богдан Григоров, Даниел Кукушев, Дениза Павлова, Димитър Стойнов, Елеонора Иванова, Михаил Милчев, Николай Димитров и Юлиян Рачков. ✅

Котка

Официално сезонът ще бъде открит на празника на София – 17 септември, с „Котка върху горещ ламаринен покрив“, като преди това трупата гостува на града под тепетата със същата постановка. От театъра обещаха по повод празника да предоставят възможност на зрителите да спечелят различни награди преди началото на представлението. Пиесата „Котка върху горещ ламаринен покрив“ е съставена от три части – моноспектакъл, пиеса за двама и един нажежен финален многоглас. „Мисля, че този текст не просто се вписва в контекста на българската действителност, а е един категоричен отговор на много въпроси, които задава средата, в която живеем. В нашата реалност непоносимостта към различния, отхвърлянето на чувствителността и издигането в култ на меркантилното са феномени, които не просто са възприети като нормални, а са станали неизменна част от житието ни. И това е проблем. Дебелите ни кожи, липсата на сърдечност и непрестанната калкулация на материалните облаги са наша втора природа. И текстове като „Котка върху горещ ламаринен покрив“ са жестове на непримиримост с потъването в забвение на човешката душа“, споделя режисьорът Стайко Мурджев. Участват Елеонора Иванова, Гринго – Богдан Григоров, Ириней Константинов, Петя Силянова, Невена Калудова, Владимир Солаков, Юлиян Рачков и Михаил Милчев.

Хумор

Следващото представление, с което театър „София“ ще зарадва зрителите си, е „Комедия от грешки“ от Уилям Шекспир на 18 септември. „Ако не беше изтъкана от изключителния хумор на Шекспировото слово, тази история щеше да прилича повече на шизофреничен кошмар – изгубени идентичности, раздвоени образи, обръщане на роли, разделени семейства, размяна на партньори… В един свят, населен от „лъжци и шарлатани“, двама братя близнаци, които никога не са се познавали, се разминават постоянно, лутайки се в „морето от хора“, което ги залива непрекъснато. Колкото по-близо са един до друг, толкова повече се отдалечават и всеки бавно, но сигурно, променя себе си и поема ролята на другия. Приема нов – привидно несвойствен образ, но всъщност дълбоко в себе си – близък“, споделя режисьорът Маргарита Мачева. В постановката участват Пламен Манасиев, Ивайло Герасков, Димитър Стойнов, Даниел Кукушев, Николай Димитров, Юлиан Малинов, Милена Живкова, Дениза Павлова, Йоанна-Изабелла Върбанова, Мила Банчева, Неда Спасова, Преслав Жеков и Борис Атанасов.

Агент

Третото представление, което ще се изиграе на 19 септември, ще бъде „Тирамису“ от Йоанна Овшанко. Това е нейната единствена пиеса, поставена за пръв път през 2005 г. и играна и до днес. Представлението е плод на лични преживявания на Овшанко като рекламен агент – работила е три години в мощна агенция и познава този нов модерен начин на живот. Разкрива по интересен начин виртуалната реалност, която се опитва да замени личния живот, вкусове и предпочитания на хората. Режисьор е Николай Поляков, а за сценографията и костюмите е отговорна Огняна Серафимова. Участват Лилия Маравиля, Дария Симеонова, Ангела Канева, Елеонора Иванова, Мила Банчева, Йоанна-Изабелла Върбанова, Лора Мутишева, Неда Спасова и Силвия Петкова

Александър Пашов