В откровен разговор пред „Мон Дьо“ Мария Илиева говори за пътя си през годините и за това как славата я е променила. „Когато бях млада, много исках непременно да се харесам на всички. Днес това не ме интересува“, споделя тя.

Книгата със спомени

По думите ѝ именно собственото ѝ изкуство привлича „най-правилните хора“, а известността ѝ идва „буквално на първия ден, след като пуснахме първия ми сингъл „Лунен сън“. Аз се събудих звезда. Хората ме спираха на улиците, плачеха“. Днес тя вижда как „консуматорските ни нагласи, тая зверска динамика на живот, социалните мрежи, интернет“ убиват автентичността, но вече не се опитва да следва нечии очаквания: „В началото много се стремях да отговоря на това очакване да бъда перфектна… Когато пораснах, си дадох сметка, че тия напъни са излишни. Аз съм такава, каквато съм. Някой, който не ме гледа с добри очи, винаги ще намери защо да не ме харесва. Много цапа посредствеността.“

Подкрепата и любовта

През 25-годишната си кариера, тя обаче признава, че е била и на крачка от това да се откаже: „2006-та година, точно преди да издам албума ми „Идвам към теб“, бях без пари, нищо не се случваше както трябва. Имах демота, които не мога да завърша. Тъпчех на едно място и си казах, че спирам.“ Тогава именно най-близките ѝ приятели и помагат да открие своето звучене и мотивацията да продължи напред към успеха.

Мария е категорична, че връзката ѝ с Александър е истинска съдбовност. Ние се срещнахме, още първият път прекарахме часове заедно… И след това имахме нужда да общуваме постоянно. И тази нужда се превърна в любовта на живота ми.“, спомня си певицата и допълва, че двамата се разбират помежду си без усилие и без много думи.

Новата Мария Илиева

Певицата не крие, че пътят до перфектната визия и вокал след раждането на дъщеря ѝ е бил дълъг и изпълнен с дисциплина. „Минах през какво ли не за тези близо 4 години, в които се опитвах след раждането на моята дъщеря София да върна формата си… За 4 години свалих около 40 килограма.“ Днес поддържа строг режим и се доверява на специалисти: „Имах нужда от помощта на лекари, които укротиха моите хормони, защото всичко идва от хормоналното здраве на един човек.“ Именно този период я вдъхновява да създаде собствен подкаст за здраве и красота, с помощта и съветите на специалисти.

А това не е единственият ѝ нов проект - в навечерието на рождения си ден тя представя и новата си музика – проект, който носи светлина. „Тази песен е първият ми видео сингъл, който е дует с жена – Прея. Страхотно си паснахме енергийно, вокално.“ Песента е послание за смелостта да избираш себе си, да бъдеш без срам такъв, какъвто си, и за силата на женската подкрепа: „Колко е важно жените да се подкрепяме.“, казва тя.

Макар да не крие, че в индустрията има много лицемерие, но тя изолира своята среда и се стреми да се обгражда с хора, с които не се налага да играе роля. „В нашия бизнес има много его, то много пречи.“, категорична е Мария Илиева.