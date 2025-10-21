Холивуд не спира да изненадва! Бившата съпруга на легендарния актьор Кевин Костнър, 50-годишната Кристин Баумгартнър, се омъжи за Джош Конър – човек, който до неотдавна беше един от най-близките приятели на самия Костнър.

Церемонията се състоя през уикенда в приказно ранчо край Санта Барбара. Само 100 от най-близките приятели и роднини станаха свидетели на интимното „Да“.

ПАК СИ НАМЕРИ ЖЕРТВА: Алчната бивша на Кевин Костнър се сгоди! (СНИМКИ+ВИДЕО)

„Беше вълшебно, но истинско – нищо показно, всичко изпълнено с любов“, споделя гост пред People.

По думите на друг присъстващ, „смехът и сълзите се смесваха през цялата вечер – от първия танц до последното сбогом“.

Двойката е заедно от 2023 г., малко след като Кристин подаде документи за развод с Костнър след 19 години брак и три деца. Още през януари тази година двамата се сгодиха на плажа, където Джош паднал на колене под дъжда – „като сцена от романтичен филм“, казват свидетели.

ХОЛИВУДСКИ ЗАДЯВКИ: Разведеният Кевин Костнър задява Шер!

След бурната си раздяла с актьора, която включваше ожесточена съдебна битка за издръжка, Кристин явно е намерила спокойствието, което търсеше.

„Сега те просто искат да живеят спокойно, далеч от светлините на прожекторите“, разказва техен приятел.

БИТКИТЕ НА БИВШИТЕ: Най-шокиращите холивудски разводи!

Изглежда, че любовта е победила Холивудските скандали — но дали Кевин Костнър ще прости предателството на своя стар приятел, остава да видим...