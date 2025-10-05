Феновете по целия свят още не могат да повярват — Никол Кидман и Кийт Ърбън се разделиха след 19 години любов, музика и червени килими. Новината гръмна като бомба в Холиуд, след като Никол подаде молба за развод само ден след като двойката потвърди, че се разделя.

ПРИКАЗКАТА СВЪРШИ! Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

Според източници на TMZ, именно Кийт е поискал краят, докато Никол отчаяно се опитвала да спаси брака им. И така, още една приказка от филмовата фабрика приключи...

Но те не са единствените! Ето и други звездни двойки, чиито любовни истории приключиха драматично:

💔 Кейти Холмс и Том Круз — Том-Кат се разпаднаха след пет години и едно „скачане по диваните“!

След бурен роман и дъщеричка Сури, бракът им се разпадна през 2012 г. — без предбрачен договор! Том плати само 400 000 долара годишно издръжка, а Кейти не получи нито цент споразумение.

🔥 Брад Пит и Анджелина Джоли — любовта, родена на снимачната площадка, угасна след скандал във въздуха!

ВИНО, ЛЪЖИ И ИЗМАМА: Брад Пит отново скочи на Анджелина!

След повече от десет години заедно, Бранджелина се разделиха през 2016 г. след инцидент на самолет, включващ сина им Мадокс. Разводът им беше финализиран чак през 2020 г.

🎾 Саша Барън Коен и Айла Фишър — „тенис мачът“ приключи след 20 години брак!

Двамата съобщиха за „мирна“ раздяла през 2024 г., но година по-късно източници разкриха: „Истината е — война е!“ Те разделиха 120 милиона долара.

😢 Кейти Пери и Орландо Блум — раздяла с усмивки заради дъщеря им Дейзи Довър!

РАЗДЯЛАТА Е ФАКТ: Орландо Блум и Кейти Пери слагат край на връзката си!

След осем години заедно и една дъщеря, двамата обявиха през юли, че ще се фокусират върху „съвместно родителство“.

💔 Хю Джакман и Дебора-Лий Фърнес — край на 27 години любов и взаимна подкрепа!

„Пътуването ни се променя“, казаха в общо изявление през 2023 г. Звездата от X-Men и съпругата му останаха приятели, но шокираха феновете си по целия свят.

🌸 Гуинет Полтроу и Крис Мартин — „съзнателно разделени“, но все още семейство.

След 11 години и две деца двойката обяви раздялата си в блога Goop, въвеждайки нов термин – „съзнателно раздалечаване“.

💔 Дженифър Лопес и Бен Афлек — любов след 20 години… с втори провал!

РАЗБРАХА СЕ: Джей Ло и Бен Афлек уредиха развода, ето кога свършва всичко!

Феновете ги наричаха Бенифър 2.0, но и този римейк не издържа. След сватба през 2022 г., през 2024 г. Джей Ло и Бен пак са в развод!

📸 Холиуд може и да обича любовта, но изглежда, че не може да я задържи дълго. А сега всички питат: Коя ще е следващата звездна раздяла? 🌪️