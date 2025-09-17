Ч арли Шийн разкрива за срещата си с Бил Клинтън. 60-годишният актьор описва живота и кариерата си в мемоарите „The Book of Sheen“, издадени на 9 септември. Сред звездните истории Шийн твърди, че Клинтън се е опитал да флиртува с тогавашната му приятелка Доли Фокс.

По време на снимките на филма Three for the Road през 1987 г. в Арканзас, тогавашният губернатор Клинтън поканил Шийн и колегите му Алън Рък и Кери Грийн на фотосесия у дома си. Шийн завел със себе си Фокс.

Той твърди, че докато е отговарял на журналистически въпрос, Рък чул как Клинтън прошепнал на свой помощник: „Разбери каквото можеш за брюнетката.“ Брюнетката била Доли. „Чувствах се зле за Доли, че я обективизираха така, но нямаше как да не се почувствам и малко горд, че „Буба“ хареса гаджето ми,“ споделя Шийн. Доли приела ситуацията с усмивка и дори била поласкана.

В книгата си актьорът намеква, че поведението на Клинтън, което по-късно доведе до аферата с Моника Люински, е започнало още преди президентството му.

Години по-късно Шийн гледал изслушванията по импийчмънта на Клинтън през 1999 г., докато бил в рехабилитация, и разказал историята на събралите се пациенти, които не му повярвали. „Казах им: „Спокойно, ще го сложа в книга един ден и тогава можете да ми се извините.“ И ето ни тук,“ пише той.

В мемоарите си Шийн споменава още Роб Лоу, Деми Мур, Джъд Нелсън, Андрю Маккарти и дори О. Дж. Симпсън, като разказва за кариерата си, битките със зависимостите и любовния си живот.