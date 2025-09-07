Despacito идва да радва народа на Морската гара в Бургас догодина в разгара на фестивала „Спайс мюзик“, научи „Телеграф“.

Така Луис Фонси ще е един от главните изпълнители на проявата. Неговият тотален хит Despacito („Бавно“) е едно от най-гледаните видеа в историята на Youtube. Стана първото, което бе видяно повече от 4,5 милиарда пъти. И от 2017-а почти до края на 2020-а бе най-гледаното в света. Статистиката сочи, че е видяно над 8 милиарда пъти дотогава, после го измести една безумна детска песничка.

Конфуз

Despacito бе и най-тегленото и гледано музикално нещо из родното интернет пространство. През октомври 2017 г. обаче се случи конфуз. Объркване на изкуствен интелект посочи песента като националния химн на България. След това номерът продължи и в англоезичния вариант на Уикипедия дори по този начин бе написано. Естествено, че това предизвика много смях у нас и по света. После бързо недоразумението бе оправено, но така или иначе Despacito остана у нас спомен не само с огромното харесване, но и с това любопитно недоразумение. А имаше и доста солидно количество бебета у нас, който бяха кръстени Деспасито.

Август

На 7 и 8 август догодина Луис Фонси пристига в Бургас да изпълни Despacito и другите си големи хитове. Както „Телеграф“ съобщи, на фестивала са още звезди от Ace of Base, Modern Talking Rednex, Right Said Fred и Данте Томас.

Луис Фонси е от най-продаваните латино звезди в последните години, носител е на „Латино Грами“ и други награди за различни хитове. Despacito обаче си остава неговата емблематична песен. Само през 2018 г. нейният ремикс, в който Фонси пее заедно с Деди Янки и Джъстин Бийбър, взима 6 награди „Латино Грами“. Често по турнета обикаля с втората си съпруга – испанския модел Агуеда Лопес. От нея има две деца. Поддържа добри отношения и с първата си съпруга – актрисата Адамар Лопес. Той е най-силната й подкрепа, когато тя се разболява от рак. Двамата са дарители на различни фондации за борба с коварната болест. С Адамар, на която е посветил няколко песни, обаче се развеждат, но и до ден днешен си остават добри познати. Луис Фонси е от най-големите дарители на родния остров Пуерто Рико, след като бе ударен от урагана Мария. Роден е в Пуерто Рико, но от 10-годишен живее в Орландо, Флорида. Той е посланик на латино културата по света.

Връзка

От Агуеда има дъщеря и син. Казвал е, че от нея му хрумната идеята за Despacito. Той я написва през 2016 г. и я праща на Деди Янки с молба да й придаде по-градско звучене. Така хитът съчетава латино поп и регетон. Текстът е за желание за сексуална връзка, изпълнена по готин, плавен и романтичен начин. През 2017 г. печели първите си „Грами“ призове. Става и най-успешната латино песен в историята. Оглавява седмици наред класациите на 47 държави. 16 седмици е номер едно в „Хот 100 на Билборд“ и е първата испаноезична песен, която е там през новия век (предишната е „Макарена“ през 1996 г.).

Георги П. Димитров