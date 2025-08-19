Д олф Лундгрен отново надява боксовите ръкавици, този път в София и за снимките на нов драматичен екшън, научи „Телеграф“.

Звездата на световното кино вече няколко пъти е снимал у нас филми, сега се готви да възобнови една от големите легенди на спортните екшъни – Иван Драго, който битува като може би най-злия враг на Роки.

Четири

За пръв път образът на Иван Драго, игран от Долф Лундгрен, се появи през 1985 г. в „Роки IV”. Там бе боксьор от Съветския съюз, който смаза от бой и уби Аполо Крийд. След това Роки Балбоа (в чиято роля бе Силвестър Сталоун) го победи в драматичен и кървав мач. Години по-късно Слай започна нова поредица, този път в нея основно действащо лице е Адонис Крийд, синът на загиналия боксьор. Във втората част Адонис се изправя срещу Виктор Драго (игран от Флориан Мунтеану), син на Иван Драго.

Син

Сега Сталоун и Лундгрен замислят нов филм, който носи работното заглавие „Драго“. В него основни роли ще имат Мунтеану и Лундгрен, който игра баща му в „Крийд 2“.

Очаква се снимките да бъдат в София, където бяха и тези на боксовия екшън за Адонис. Сценарият още е в подготовка, но е много вероятно нещата да бъдат ускорени следващата година, като желанието е да се снима в по-студени времена, за да има естествен мрак и студенина на екрана.

Долф Лундгрен няколко пъти е посещавал страната ни за снимки. Тук е провеждал и някои подготовки за екшъните си, като у нас има и спаринг партньори в битките.

Георги П. Димитров