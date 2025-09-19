Е дна от най-интересните светски двойки се разпадна!

Италианската красавица Моника Белучи и холивудският режисьор Тим Бъртън прекратиха връзката си.

„С много уважение и дълбока грижа един към друг, Моника Белучи и Тим Бъртън решиха да поемат по различни пътища“, се казва в съвместното им изявление.

Сексиконата потвърди любовните си отношения с Бъртън през 2023 г., а той я избра за роля в миналогодишната комедийна хорър продукция „Beetlejuice Beetlejuice“.

Бъртън и Белучи се срещат за първи път на червения килим в Кан през 2006 г. , но по това време и двамата са с други партньори.

Двамата се събират отново през октомври 2022 г. на Фестивала на киното „Люмиер“ в Лион, където Белучи връчва на Бъртън награда за цялостен принос в киното.

„През целия си живот никога не съм изпитвал толкова любов, колкото тази вечер“, отсече Бъртън на събитието.

Дебютът им като двойка на червения килимтава датира от октомври 2023 г. на Римския филмов фестивал в Италия. Бъртън е там, за да подкрепи Белучи при премиерата на нейния филм „Maria Callas: Lettere e Memorie“.

Източник: БГНЕС