Скандал в Холивуд! 46-годишният актьор Тайрис Гибсън, известен от хитовата поредица “Бързи и яростни”, бе арестуван в петък, след като четирите му мастифа нападнали и убили малкото куче на съседа му – петгодишен кавалер кинг чарлз шпаньол на име Хенри.

Трагедията се разиграла вечерта на 18 септември в имението на Гибсън в Джорджия. Огромните кучета, от породата Кане Корсо, избягали от дома на актьора за шести път в рамките на седмица, според полицията.

„Имаше само една малка бяла топчица козина... загубих най-добрия си приятел по най-ужасния начин,“ сподели със сълзи в очите собственикът на убитото куче, Харисън Паркър.

Видеозаписи от камера на входната врата показват как мастифите обикалят из двора, лаят и драскат по вратата минутa преди нападението.

ШОК В ХОЛИВУД: Тайрис от Fast & Furious издирван – кучетата му убиха съседско пале!

След трагедията актьорът се предал сам в затвора на окръг Фултън, където му било повдигнато обвинение в жестокост към животни. Той бе освободен малко след това под гаранция от 20 000 долара.

Гибсън, който твърди, че е взел кучетата, за да пазят семейството му от „сталкъри“, написа емоционално съобщение в Instagram:

„Никога не съм си представял, че ще се събудя в такъв кошмар. Сърцето ми е разбито за семейството, което загуби своя любимец.“

Полицията разкри, че Гибсън бил предупреждаван многократно да държи животните под контрол, но не се съобразил. Властите му дали срок до 22 септември да ги предаде, но актьорът не спазил крайния срок.

В крайна сметка той прехвърлил кучетата на други собственици, преди полицията да пристигне с заповед за арест.