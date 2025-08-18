С иликоновата красавица Моника Валериева хвърли бомбата в мрежата – моделката си е замразила яйцеклетки! Скандалната инфлуенсърка сама се похвали от болницата, облечена в пациентска престилка и без капка грим. От кадрите, качени от болницата, феновете най-вероятно са очаквали бившата плеймейтка да се похвали с нова интервенция, но този път тя изненада всички – оказа се, че става дума за подготовка за бебе в бъдеще.

„Обръщам се към жените – хубаво е да замразите яйцеклетки навреме! След 35 клетките стареят, а това е вариант Б, ако искаме бебе по-късно“, изля сърцето си Моника в стори. Тя призна, че 20 дни е била подложена на стимулации, за да може днес вече да има „сигурни“ замразени яйцеклетки.

С постъпката си Моника ясно показа, че е готова да стане майка дори и след 40-те, ако не намери партньор дотогава. А дали скоро ще я видим и с бебешка количка, остава въпрос на време…