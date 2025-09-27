Ч арли Шийн карал пътнически самолет пиян, признава самият той в новия документален филм „aka Charlie Sheen”. В него холивудската „факла“ Шийн говори за успеха, падението и как е успял да остане чист вече 8-а година.

Самолет

Историята не започва хронологично и ни представя разказ от самия Чарли Шийн, който сякаш ни казва какво ни предстои да видим в следващите 3 часа. Актьорът си спомня за момент, в който пътува в самолет с първата си жена – Дона Пийл, след медения им месец. Всички пътници спят, Чарли вече е доста пиян и в този момент пилотите решават, че искат да се снимат със звездата. Първо му дават капитанската шапка, после якето, а в крайна сметка – сяда зад кормилото. Те изключват автопилота и за кратко време дават на Шийн да кара самолета. В историята му той си го спомня като някакъв магичен момент – как слънцето изгрява, как с леки движения самолетът се накланя и как осъзнава колко крехки сме всъщност преди летците да включат отново автопилота. Звучи романтично, но реалността е, че един от най-безотговорните актьори в историята кара самолет с 400 пътници, пиян до козирката. „В този момент почувства ли се недосегаем“, пита го интервюиращият. „Категорично, да“, отговаря Чарли Шийн.

Апокалипсис

Чарли Естевес (истинската му фамилия) се ражда в многолюдна фамилия и израства в Малибу, преди още кварталът да се е превърнал в символ на лукса – по-скоро било нещо като предградие на Лос Анджелис. Не са били бедни, но не са и били много богати. Прекарал детството си рамо до рамо с братята си Рамон и Емилио, както и със сестра им Рене. Баща им – Мартин Шийн, вече бил доказан холивудски актьор и децата имат ярки спомени от площадката на „Апокалипсис сега“, тъй като той ги взимал със себе си на работа. Така те развиват афинитет към киното, като първи пробива най-големият брат – Емилио. Чарли не бил добър ученик, всъщност дори не завършва гимназия и решил твърдо да следва стъпките на брат си и баща си. Първите му роли са малки, но му дават много опит и връзки в индустрията. Големият му пробив идва с филма „Взвод“, който печели „Оскар“ за най-добър филм, както и „Уолстрийт“ – отново на Оливър Стоун. Изведнъж Чарли се оказва на върха – предложенията, парите, славата и жените просто не спират да го преследват, а младият актьор започва да „губи почва под краката си“. Следват множество разводи, постъпвания в рехабилитация, скандали и ултиматното му решение да се изчисти от алкохол и наркотици, което продължава вече 8-а година.

Зависимост

Обикновено документалните филми, особено тези за скандални знаменитости, се разказват от някакви трети лица или медийни персонажи. Ровене във факти, документи, истории и снимкови материали, но в aka Charlie Sheen това е различно. „Писна ми да се вкаменявам от срам. Само ме дърпа назад. Срамът може да бъде твоята Северна звезда. Ще бъда брутално честен и откровен за всичко“, казва самият Чарли Шийн във филма. Още повече – в лентата участват почти всички хора, които са били близо до него както в личния, така и в професионалния му живот (с изключение на баща му и брат му Емилио, които отказват да участват). Джон Крайър (Алън от „Двама мъже и половина“), Шон Пен, Рамон Естевес, Крис Тъкър, Чък Лори, дъщеря му Лола Шийн, синът му Боб Шийн, последните му две съпруги – Дениз Ричардс и Брук Мюлер, и още много други. Това не е лента за пари, лукс или слава. Това е филм за зависимостта и как, дори да си на върха, можеш да паднеш до самото дъно… и то няколко пъти. Това е документален разказ за най-тъмните периоди на Чарли Шийн, разказани от самия него – без измислици, без смекчавания и без украшения. aka Charlie Sheen завършва с момент, в който всички напускат снимачната площадка и остават само интервюиращият и Чарли. В него зрителите ще станат свидетели на въпроси, които актьорът не е коментирал никъде досега. А ако си мислите, че знаете всичко за парти иконата Чарли Шийн – пригответе се да бъдете изненадани.