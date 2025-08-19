Г ламурната „Кралица на кетамина“ – наркодилърката, доставила фаталната доза, убила звездата от „Приятели“ Матю Пери, прие да се признае за виновна по множество федерални обвинения, свързани със смъртта на актьора.

42-годишната Джасвин Санга се съгласи да се признае за виновна по обвинения за поддържане на помещение за наркотици, три обвинения за разпространение на кетамин и едно за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежка телесна повреда, съобщи прокуратурата в Централния окръг на Калифорния.

Санга ще подаде официално признание за вина в идните седмици.

Тя е заплашена от до 45 години затвор по всички обвинения, като не е ясно дали наказанията ще се изтърпяват последователно или едновременно.

Санга, гражданка както на САЩ, така и на Великобритания, призна, че е продавала парти наркотици като кетамин и MDMA, както и други вещества като Ксанакс и кокаин, от дома си в Северен Холивуд.

Тя е зад решетките от август 2024 г., след като беше арестувана малко повече от година след смъртта на Пери.

54-годишният актьор бе намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис на 28 октомври 2023 г., като медицинската експертиза посочи кетамина като основна причина за смъртта.

Прокурорите заявиха, че Санга е доставяла десетки дози опасния наркотик на Пери, въпреки че борбата му с пристрастяването е била широко известна в медиите години наред.

След смъртта на Пери, Санга и нейният партньор – 55-годишният Ерик Флеминг – опитали да заличат следите си и дори да хвърлят вината върху асистента на актьора.

„90% съм сигурен, че всички сме защитени. Никога не съм работил директно с [Пери]. Само с асистента му. Така че асистентът беше този, който го снабдяваше,“ казал Флеминг на Санга в гласово съобщение, докато двамата обсъждали как да прикрият връзката си с актьора, според прокуратурата.

Санга също призна, че е дала кетамин на мъж, който починал от свръхдоза часове по-късно през август 2019 г. Тя преди това е била обвинявана, че продава метамфетамин от дома си, като търговията започнала около юни 2019 г.

Съседите разказват, че около къщата ѝ винаги е имало нещо подозрително – съмнителни хора с куфари и странни посещения късно през нощта.

Смъртта на Пери доведе до повдигането на сериозни обвинения срещу още четирима души, включително 55-годишния лекар от Сан Диего Марк Чавес, който призна вината си през октомври 2024 г. за участие в заговор за разпространение на кетамин. Той може да получи 10 години затвор при присъдата си през септември.

Флеминг призна вината си през август 2024 г. за търговия с кетамин и може да получи до 25 години затвор през ноември.

Асистентът на Пери, 60-годишният Кенет Ивамася, инжектирал актьора със смъртоносната доза кетамин и също призна вината си през август 2024 г. за участие в заговор за разпространение на кетамин, довело до смърт. Той е изправен пред до 15 години затвор при присъдата си през ноември.

Салвадор Пласенсия призна вината си през юли по четири обвинения за разпространение на кетамин и може да получи до 10 години затвор за всяко при присъдата си през декември.