Т ревога в музикалния свят! 79-годишната Доли Партън, кралицата на кънтри музиката, отмени шестте си концерта в Лас Вегас, след като признала, че се нуждае от „няколко медицински процедури“, за да се справи със „здравословни проблеми“.

Сестра ѝ Фрида Партън се обърна към феновете със сърцераздирателно послание:

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина знаят, че напоследък тя не се чувства добре. Вярвам в силата на молитвата и моля всички, които я обичат, да се молят заедно с мен“.

СЛЕД ЗАГУБАТА НА МЪЖА СИ: Доли Партън ще остави $650 млн. на непознати!

Посланието завършва с надежда:

„Тя е силна, обичана и с всички молитви, в сърцето си знам, че ще се оправи. Бог да те пази, сестричке Доли“.

Доли Партън трябваше да пее в The Colosseum в Caesars Palace през декември, но концертите бяха пренасрочени за септември догодина.

ТРАГЕДИЯ: Доли Партън потъна в скръб!

Певицата не разкри точната причина за неразположението си, но според близки тя наскоро е страдала от камък в бъбрека, който ѝ е причинил „много проблеми“.

Годината е особено тежка за звездата — по-рано тя загуби съпруга си Карл Дийн, с когото бе женена близо 60 години. В негова памет тя написа песента “If You Hadn’t Been There.”

КЛЪЦНИ-СРЕЖИ: Доли Партън съжали за ремонтите по себе си

Милиони фенове по света вече се включиха в „молитвената вълна“ за любимата си певица, дала на света вечни хитове като “Jolene”, “9 to 5” и “I Will Always Love You.”

Доли може и да е слаба на здраве в момента – но духът ѝ, както казва сестра ѝ, остава непоклатим като нейната музика.