А ктрисата Брижит Бардо отново е хоспитализирана, където е от 10 дни, съобщи вестник „Вар-Матин“. 91-годишната френска филмова звезда е хоспитализирана в Тулон.

МОЛЕТЕ СЕ: Една от най-големите филмови легенди на всички времена бере душа!

„Още един болничен престой за Брижит Бардо. Пламенната активистка за правата на животните пристигна в болница „Сен Жан“ в Тулон преди около десет дни, където е хоспитализирана в момента“, се казва в статията на изданието.

През октомври Nice-Matin съобщи, че актрисата е прекарала три седмици в частна болница в Тулон след операция за сериозно заболяване. Подробности за заболяването не бяха разкрити.