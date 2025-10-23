З вездата на Soft Cell Дейв Бол почина на 66-годишна възраст, обяви групата. Музикантът почина в сряда, няколко дни след като той и колегата му от групата Марк Алмънд завършиха последния си албум на Soft Cell.

68-годишният Марк описа Дейв като „чудесно брилянтен музикален гений“. Съобщавайки тъжната новина, той каза: „Трудно е да се напише това, камо ли да се осмисли, тъй като Дейв беше в толкова страхотно емоционално състояние. Беше фокусиран и толкова щастлив от новия албум, който буквално завършихме само преди няколко дни. Той винаги ще бъде обичан от феновете на Soft Cell, които обичат музиката му, а музиката и паметта му ще живеят. Във всеки един момент някой някъде по света ще се наслаждава на песен на Soft Cell“.

Музикалното дуо се сформира в края на 70-те години на миналия век и става известно през 80-те години на миналия век като пионери на синт попа. Те станаха известни с парчета като Say Hello, Wave Goodbye и Torch, както и с емблематичния си кавър на Tainted Love на Глория Джоунс.