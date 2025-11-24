К евин Спейси твърди, че е получил „хиляди“ съобщения от загрижени фенове, които му предлагат „място, където да отседне“, след като призна, че е останал без дом и в тежко финансово състояние.

RadarOnline разкрива, че 66-годишният актьор е получил всякакви предложения за подслон след думите му, че е загубил дома си след „зачеркването“ му от Холивуд.

Спейси беше оправдан през 2023 г. в обвиненията за сексуално насилие срещу четирима мъже във Великобритания, но все още не е възстановил кариерата си.

В ново видео в Instagram актьорът благодари за подкрепата на всички, които са му предложили да отседне при тях или са го попитали дали е добре.

Той обаче уточни, че не е буквално бездомник: „Казах, че основно живея в хотели и Airbnb жилища и ходя там, където има работа – точно както правех в началото на кариерата си.“

Спейси заяви, че цяла година работи непрекъснато и е благодарен, но подчерта, че има хора в далеч по-тежко положение.

Миналата седмица той разкри, че е загубил дома си и „живее в хотели и Airbnb“, което предизвика тревога сред феновете.

„Разходите през последните седем години бяха огромни. Имах много малко приходи и всичко излизаше“, разкри той.

Актьорът уточни, че не е стигнал до фалит, но финансовото му състояние е „не добро“.

Преди обвиненията Спейси живееше в Балтимор, където беше базиран 12 години.

От 2017 г. над 30 мъже го обвиниха в сексуално посегателство или неподходящо поведение, след което Netflix махна героя му от „House of Cards“. Той отрича всички обвинения.

През 2023 г. беше оправдан в едно от най-големите #MeToo дела във Великобритания.

Сега се подготвя да пее с бигбенд в кипърски курорт, опитвайки се да възроди кариерата си.