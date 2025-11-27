Д раматичният сериал “Индустрия” се завръща със сезон №4 на 12 януари в стрийминг платформата HBO Max.
Актуалната порция съдържа осем епизода, като всеки понеделник ще излиза по един.
На върха на кариерата си и живеейки живота, за който са мечтали като възпитаници на Pierpoint, Харпър (Миха'ла) и Ясмин (Мариса Абела) се оказват въвлечени в напрегната глобална игра на котка и мишка, когато бляскава финтех компания навлиза на лондонската сцена. Докато Ясмин се опитва да балансира връзката си с харизматичния основател на фирмата – сър Хенри Мък (Кит Харингтън), а Харпър попада в орбитата на загадъчния изпълнителен директор Уитни Халберстрам (Макс Мингела), тяхното сложно приятелство започва да се пречупва под натиска на парите, властта и желанието да бъдат на върха.
Към каста се присъединяват Миха'ла, Мариса Абела, Кит Харингтън, Кен Леунг, Макс Мингела, Мириам Пече, Сагар Радиа, Тохийб Джимо, Чарли Хийтън, Ейми Джеймс-Кели, Роджър Баркли, Андрю Хавил, Киърнан Шипка, Кал Пен, Джак Фартинг, Стивън Кембъл Мур, Клеър Форлани, Едуард Холкрофт